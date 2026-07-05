Mysteriöse Kugeln an Strand entdeckt: Was wurde hier angespült?

Forrest Beach (Australien) - An einem australischen Stand wurden mehrere mysteriöse Kugeln gefunden.

Wissenschaftler sollen Art und Herkunft der Kugeln klären. © X/@QldFireDept

Die Feuerwehr des Bundesstaats Queensland veröffentlichte am Sonntag Fotos von "mehreren potenziell giftigen Objekten", die am Strand des Küstenorts Forrest Beach entdeckt wurden.

Wissenschaftler arbeiten nun daran, Art und Herkunft der kugelförmigen Objekte zu klären. Dafür wurde im Umkreis von 50 Metern um den Fundort eine Sperrzone eingerichtet.

Die Feuerwehr wies die Bevölkerung an, weitere verdächtige Objekte in der Umgebung zu melden und die Kugeln nicht zu berühren.

Bei der australischen Weltraumbehörde geht man unterdessen davon aus, dass es sich um Weltraumschrott handelt: "Die australische Weltraumbehörde unterstützt die örtlichen Behörden im Zusammenhang mit mutmaßlichem Weltraumschrott, der am Forrest Beach in North Queensland gefunden wurde", schrieb die Behörde in einer Stellungnahme.

Die australische Weltraumforscherin Alice Gorman erklärte anhand der Bildaufnahmen, dass es sich um Teile von abgetrennten Raketenstufen handeln könnten, die zurück auf die Erde gefallen sind: "Sie sind eigentlich als Space Balls bekannt und können Jahre nach einem Start gefunden werden", sagte sie gegenüber der Zeitung "The Guardian".