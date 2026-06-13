Badegäste hören "erschütternden Schrei": Schwimmerin nach Hai-Attacke in Lebensgefahr

Sydney (Australien) - Eine Frau wurde am Samstagmittag (Ortszeit) beim Schwimmen am Coogee Beach in der australischen Metropole Sydney von einem Hai angegriffen. Sie kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Eine 35-Jährige wurde beim Schwimmen am Coogee Beach in Sydney von einem Hai angegriffen und dabei lebensgefährlich verletzt. © Nadir Kinani/AAP/dpa

Wie die australische Polizei in einer Pressemitteilung erklärt, wurden Rettungssanitäter, Polizeibeamte und ein Rettungshubschrauber gegen 11 Uhr mittags an den Strand im Osten Sydneys alarmiert.

Kurz zuvor war eine 35-jährige Frau gut 30 Meter vor der Küste schwimmen gewesen, als sie plötzlich von einem Hai attackiert wurde.

ABC-Reporter Patrick Stack befand sich zum Zeitpunkt des Angriffs mit seinem Kind ebenfalls am Coogee Beach und nutzte dort den "schönen Wintertag".

"Viele Leute schwammen im Wasser, als wir am Strand plötzlich einen wirklich erschütternden Schrei gehört haben", berichtet Stack. Kurz darauf sei ein Hai-Alarm ausgelöst worden.

Mike Corlis, Sprecher des Rettungsdienstes von New South Wales, erklärte, dass weitere Badegäste und Rettungsschwimmer die verletzte Frau sofort aus dem Wasser gezogen und mit Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen hätten.