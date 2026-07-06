Nach anzüglichem Spruch über Popstar Kylie Minogue: Premier gerät in Bedrängnis

Canberra (Australien) - Australiens Premierminister Anthony Albanese hat mit einer Bemerkung über Pop-Ikone Kylie Minogue (58) für Wirbel gesorgt. Nachdem der 63-Jährige die Sängerin in einem Comedy-Podcast zu seiner Favoritin in einem anzüglichen Fragespiel erklärt hatte, entschuldigte er sich jetzt öffentlich und "unmissverständlich" für seine Aussagen.

Der australische Premierminister Anthony Albanese (63) geriet mit einer Bemerkung über Sängerin Kylie Minogue und sein Eheleben ins Hintertreffen. © Lukas Coch/AAP/dpa

Albanese war kürzlich im Podcast "Bush Deep" der Komikerin Nikki Osborne zu Gast, die Folge wurde Ende vergangener Woche veröffentlicht.

In einer Schnellfragerunde des Spiels "Shag, Marry, Date" sollte er entscheiden, mit welcher der drei australischen Berühmtheiten Kylie Minogue, Nicole Kidman und Rhonda Burchmore er am ehesten schlafen, wen er heiraten und mit wem er ausgehen würde.

Zunächst zögerte der Premier mit dem Hinweis, dass er ja erst vor sechs Monaten geheiratet habe. Schließlich entschied er sich aber doch für Popstar Kylie Minogue.

Auf die Nachfrage der Moderatorin, ob das für alle drei Kategorien gelte, antwortete Albanese: "Alles davon. Sie ist großartig." Aber damit nicht genug: Für weitere Schlagzeilen sorgte eine scherzhafte Bemerkung über sein Eheleben.

Auf die Frage Osbornes, ob er und seine Frau "wie die Kaninchen" Sex hätten, entgegnete Albanese augenzwinkernd: "Na ja, wenn wir Zeit haben." Ein Sieg seines Lieblings-Rugbyteams, der South Sydney Rabbitohs, sei "immer ein gutes Aphrodisiakum".