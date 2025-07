Carolinas Odyssee durch das Outback: Minusgrade und Sonnenbrand

Elf lange Tage streift die deutsche Backpackerin Carolina Wilga durch den Busch, in der Hoffnung, auf Hilfe zu treffen.

Von Naveena Kottoor Perth - Elf lange Tage streift die deutsche Backpackerin Carolina W. durch den Busch, in der Hoffnung, auf Hilfe zu treffen.

Eine Australierin bemerkte die Backpackerin

Die 26-Jährige wurde dehydriert sowie erschöpft aufgefunden. © Supplied/WESTERN AUSTRALIA POLICE/AAP/dpa Am Freitagnachmittag schließlich sieht die erschöpfte Backpackerin das Auto von Tania Henley und kann die Australierin auf sich aufmerksam machen. "Ich habe sie umarmt. Sie war sehr emotional", sagte Henley der Nachrichtensendung 9 News Australia. Sie habe der 26-Jährigen einen Apfel angeboten und sie dann in den nächsten Ort mitgenommen. "Sie ist unverwüstlich", so Henley. Man müsse schon sehr viel Entschlossenheit mitbringen, um so zu überleben, sagte die Australierin.

Durch einen mechanischen Fehler an ihrem Fahrzeug sei Wilgas Wagen von der Straße abgekommen und habe sich im australischen Busch festgefahren, so die Polizei. Deshalb habe Wilga das Auto zu verlassen und sei desorientiert elf Tage lang durch die entlegene Gegend geirrt. Aus aller Welt Wenige Tage vor ihrem Geburtstag: Stewardess (†20) auf Luxus-Yacht missbraucht und getötet Australien Vermisste deutsche Backpackerin nach 12 Tagen in der Wildnis lebend gefunden Auch ihr Telefon war ausgeschaltet - was die Sorgen noch erhöhte, weil sie zuvor ihre Familie, die in Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen lebt, regelmäßig kontaktiert hatte. Wilgas Mutter hatte in sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, die Suche der Polizei nach ihrer Tochter zu unterstützen.

Die Polizei gab die Hoffnung bei der Suche nie auf

Auch ein Hubschrauber wurde bei der Suche nach der vermissten deutschen Rucksacktouristin Carolina Wilga eingesetzt. © ABC News/ABC News/AP/dpa Dehydriert, erschöpft und hungrig wurde die 26-Jährige in die Regionalhauptstadt Perth ausgeflogen und wird dort seither medizinisch versorgt. Aber Wilga ist verhältnismäßig glimpflich davongekommen: Sie hat laut Polizei kleinere Verletzungen wie Sonnenbrand, zahlreiche Insektenstiche, Prellungen, Schnittwunden und eine Fußverletzung erlitten. Polizistin Securo erzählte auf einer Pressekonferenz, Wilga habe ihr erzählt, dass sie Australien liebe. Sie wolle unter anderem noch die Ostküste des Landes bereisen, falls sie könne. Wilga erhalte auch "emotionale Unterstützung", um die Ereignisse der vergangenen Wochen zu verarbeiten, so Securo. Die Polizistin betonte, dass es im Falle einer Panne wichtig sei, im Fahrzeug zu bleiben, da es für Rettungskräfte einfacher sei einen Wagen zu lokalisieren als einen Menschen. Es sei eine Herausforderung, in dem westaustralischen Terrain zu überleben, wenn man nicht wisse, wohin man gehe und was man machen müsse, so Securo. Die Polizei in der Region hatte tagelang nach Wilga gesucht. "Wir haben nie die Hoffnung aufgegeben", so Securo.

Das Buschland in Westaustralien ist gefährlich