Schulmädchen-Werbung: H&M sorgt für Empörung!

Diese Werbekampagne von H&M löste im Netz Empörung aus. © Screenshot/X/@MelTankardReist

"Wir bedauern zutiefst die Beleidigung, die dies verursacht hat, und wir schauen uns an, wie wir Kampagnen in Zukunft präsentieren", teilte H&M gegenüber "CNN" mit.

Grund der Aufregung: Um neue Schulkleidung für Kinder zu bewerben, bildete der schwedische Konzern zwei kleine Mädchen in Uniform ab und titelte dazu: "Make those heads turn in H&M's Back to School fashion."

Zu Deutsch: "Sorg mit der Schulmode von H&M dafür, dass sich die Köpfe nach Dir umdrehen."

Da junge Schülerinnen grundsätzlich noch nicht darauf aus seien, die Blicke anderer auf sich zu ziehen, hagelte es in den sozialen Medien derart starke Kritik, dass H&M die Anzeige schließlich löschte.