Auto von Brautpaar mit Hochzeits-Kleidung gestohlen: "Ist mehr wert als der Wagen"

Foggia (Italien) - Nur einen Tag nach seiner Hochzeit wurde einem Brautpaar in Italien das Auto gestohlen. Im Wagen lag die Kleidung, die die frisch vermählten Eheleute während der Zeremonie getragen hatten. Das Paar bittet nun um Hilfe bei der Suche nach dem Täter. Denn: "Diese Klamotten von unserem schönsten Tag im Leben sind uns mehr wert als das Auto."

Nicht nur das Auto der Eheleute verschwand, sondern mit ihm unter anderem auch das Brautkleid. (Symbolbild) © 123rf.com/alenazamotaeva

Nach der Hochzeitsnacht gab es ein bitteres Erwachen für das Hochzeitspaar aus Monti Dauni. Am Samstag hatten sich die Liebenden in Foggia das Ja-Wort gegeben und dort nach der Feier mit ihrem kleinen Sohn in einem Hotel übernachtet.

Als sie am Sonntag wieder abreisen wollten, fanden sie ihren Punto Evo nicht. Das Paar war verzweifelt. Doch in erster Linie nicht wegen des Autos, sondern weil die Hochzeitskleidung im Fahrzeug lag, berichtet Foggia Today.

"Wir waren schockiert", sagte die Braut namens Rosalba. "Wir hatten einen wunderschönen Tag und am Tag danach war es ein Trauma, das Auto nicht zu finden."

Nach dem Frühstück sei sie mit ihrem Mann nach draußen gegangen, um für ihn aus dem Fahrzeug ein Paar Ersatzschuhe zu holen. "Aber das Auto war weg. Darin befanden sich mein Hochzeitskleid, die Jacke meines Mannes und das Kleid des Babys für die Trauung", fügte Rosalba traurig hinzu.

Die Frau gestand: "Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nie dorthin gefahren und hätte zu Hause geschlafen."