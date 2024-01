Nach heftigem Regen: Fünf Menschen in Höhle eingeschlossen - Rettungsaktion dauert an

Ljubliana (Slowenien) - Nach heftigen Regenfällen sind in Slowenien fünf Menschen in einer Höhle eingeschlossen - darunter eine dreiköpfige Familie. Inzwischen sollen die Retter zu den Eingeschlossenen vorgedrungen sein. Doch die Lage bleibt heikel.

Die Wasser-Karsthöhle Krizna Jama ist fast acht Kilometer lang und stellenweise nur per Boot zu erreichen. © Public Domain/Boštjan Burger via Wikimedia Commons

Höhlendrama in Slowenien!

Seit Samstag verharren fünf Menschen - eine dreiköpfige Familie und zwei Guides - in der Höhle Krizna Jama (deutsch: Kreuzberghöhle). Zuvor ließ heftiger Regen den Pegel in der Wasser-Karsthöhle bedrohlich ansteigen, berichtet die slowenische Nachrichtenseite N1. Als die Gruppe - die mit Kayaks in der acht Kilometer langen Höhle unterwegs war - nicht wie geplant am Nachmittag zurückkehrte, informierte ein dritter Höhlenführer gemäß Protokoll die Bergwacht. Was folgte, war eine ausgedehnte Rettungsaktion.

Noch am Samstag habe man Kontakt zu den Eingeschlossen aufnehmen können, sagte der regionale Leiter des Katastrophenschutzes, Sandi Curk, zu N1. In der Nacht seien Taucher zu der Gruppe vorgestoßen, haben die Menschen mit Wärmedecken und Lebensmitteln versorgt. Es soll ihnen den Umständen entsprechend gut gehen.

Bei den Eingeschlossen handelt es sich demnach um eine slowenische Familie mit erwachsenem Sohn, einen Nachwuchs-Höhlenführer und einen sehr erfahrenen Guide, hieß es.

Die Wetterbedingungen seien für eine Tour in der Höhle nicht geeignet gewesen, fügte der Behördenleiter an. Der Wasserstand habe bereits zu Beginn des Besuches begonnen zu steigen.