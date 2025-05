Bombendrohung bei Ryanair: Polizei stürmt Flugzeug

Brüssel (Belgien) - Beklemmende Szenen an Bord von Ryanair. Kurz nach der Landung am Flughafen Brüssel-Charleroi wurde offenbar eine Bombendrohung ausgesprochen. Um das Flugzeug war zwischenzeitlich ein 500 Meter breiter Sicherheitsbereich eingerichtet. Spezialeinheiten sollen die Maschine gestürmt haben.

Eine Boeing 737-800 musste am Airport Brüssel-Charleroi nach einer Bombendrohung evakuiert werden. © Virginie Lefour/BELGA/dpa

Wie die Nachrichtenseite 7sur7 berichtet, kam es am Dienstag zu einem großen Polizeieinsatz am Airport Brüssel-Charleroi. An Bord einer aus Porto (Portugal) kommenden Ryanair-Boeing wurde eine Bombe gemeldet.

Die Maschine mit 166 Passagieren an Bord setzte gegen 10.56 Uhr sicher auf. Die Polizei richtete einen 500 Meter breiten Sperrbereich um das Flugzeug ein. Derweil mussten die Passagiere im Flieger ausharren.

Kurz vor 13 Uhr rückten dann starke Polizeikräfte zum Flieger vor.