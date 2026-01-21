Blackout in Dänemark: Ganze Insel plötzlich ohne Strom

Dänemark - Plötzlich dunkel: Auf einer dänischen Insel fiel der komplette Strom aus - über 18.000 Haushalte waren betroffen.

Auf der dänischen Insel Bornholm fiel am Mittwochmittag der gesamte Strom aus. © picture alliance / blickwinkel/S

Auf der gesamten dänischen Ostseeinsel Bornholm gibt es seit Mittwochvormittag keinen Strom mehr, wie Jyllands-Posten berichtete. 18.572 Haushalte seien von dem Blackout betroffen.

Ann Katrine Warren, Pressesprecherin des Energieversorgungsunternehmens Trefors, erklärte gegenüber der dänischen Tageszeitung, dass die Ursache wahrscheinlich ein fehlerhaftes Unterseekabel der Insel sei.

Bis 21 Uhr soll der Strom wieder fließen. "Wir können noch nicht viel sagen. Es handelt sich um eine Störung im Unterseekabel, das ganz Bornholm versorgt", so Warren.