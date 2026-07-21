Blutige Szenen an der Akropolis: Paar mit Messer attackiert

Athen (Griechenland) - Bei der antiken Touristenattraktion Akropolis in Athen sind am Dienstagmorgen zwei Touristen attackiert worden.

Aus bislang unbekanntem Motiv verletzte ein Mann (60) zwei Touristen mit einem Messer. (Archivfoto) © Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa

Wie ERT News berichtet, griff ein Mann am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in der Nähe des Eingangs zum Akropolis-Museum ein griechisch-amerikanisches Touristenpaar mit einem Messer an.

Die 48-jährige Frau erlitt dabei leichte Verletzungen an der Hand. Der 53-jährige Mann wurde schwer am Bein verletzt. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sie befinden sich jedoch außer Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Angreifer wurde noch am Tatort festgenommen. Zuvor soll er bereits mehrere Passanten mit einem Messer bedroht haben.