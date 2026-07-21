Familie erfüllt sich Traum vom Haus: Dann merken alle, dass sie nicht alleine sind
Pennsylvania (USA) - Tyler und Lauren Bouldin kauften sich Ende 2020 ein verlassenes Steinhaus aus den 1830er-Jahren in Pine Grove im US-Bundesstaat Pennsylvania. Schnell stellte sich heraus, dass das Haus eine Großbaustelle war und das Paar obendrein auch noch jede Menge Mitbewohner haben sollte!
Das Anwesen hatte ewig leer gestanden. Im Erdgeschoss fehlten Böden, die Treppe war einsturzgefährdet, Küche gab es keine. Auf dem Grundstück hatten sich in einem Wäldchen, am Teich und im überwucherten Garten Mäuse, Kaninchen und Frösche ausgebreitet - allesamt ideale Beute für Schwarze Rattenschlangen, Wasserschlangen und giftige Kupferköpfe.
Schon bei der Schlüsselübergabe war den Bouldins einer der neuen Mitbewohner entgegengekrochen: "Ich habe von Natur aus panische Angst vor Schlangen. Das erste Jahr war wirklich beunruhigend", schilderte Tyler im Gespräch mit People seine damalige Gefühlslage.
Im ersten halben Jahr lebte die Familie mit Kleinkind und der schwangeren Lauren in einer Wohnung über der Scheune. "Wir waren jedes Mal extrem vorsichtig, wenn wir nach draußen gingen", erinnerte sich Tyler.
Die Schlangen zu vertreiben oder gar zu töten, habe aber nie zur Debatte gestanden. Gerade Schwarze Rattenschlangen gelten als nützlich, weil sie Nagetiere jagen. Sie durften bleiben, allerdings mussten sie dafür nach den Spielregeln der Bouldins spielen.
Schlangen, überall waren Schlagen
Familie Bouldin unternahm alles, damit Schlangen von alleine "ausziehen"
Die Familie hatte den Plan, den Schlangen das Leben auf dem Grundstück so unattraktiv wie möglich zu machen.
Tyler und Lauren entfernten Schutt und dichtes Gestrüpp, sanierten Steinmauern, restaurierten den Teich, verschlossen Öffnungen in Haus und Scheune und pflanzten Minze, deren Geruch Schlangen fernhalten soll.
Tauchte trotzdem eine Schlange auf, fing Tyler sie mit einem Greifer und setzte sie weit entfernt vom Haus in der Walachei wieder aus.
Heute, rund sechs Jahre später, hat sich die Situation deutlich verbessert. Die Maßnahmen haben gegriffen, die Bouldins und "ihre" Schlangen leben nicht mit- aber nebeneinander.
Titelfoto: Montage: Screenshots, TikTok, Tyler Bouldin: The Forge House