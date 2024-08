Bluttat in Gymnasium: Hausmeister schießt um sich - drei Menschen tot

Sanski Most (Bosnien) - Albtraum während der Sommerferien. Bei einer Schulkonferenz an einer Schulde in Bosnien schoss der Hausmeister plötzlich um sich. Der Schulleiter, seine Sekretärin und eine Englischlehrerin starben im Kugelhagel. Anschließend wollte sich der Todesschütze selbst richten.