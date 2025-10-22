Nach zwölf Jahren im Todestrakt: 69-Jährige darf endlich in ihre Heimat zurück

Indonesien - Eine 69-jährige Britin hat zwölf Jahre im Todestrakt in Indonesien verbracht - nun darf sie in ihre Heimat zurückkehren.

Lindsay Sandiford (69) wartete seit 2013 auf ihre Hinrichtung in einem Gefängnis auf Bali. (Archivbild) © SONNY TUMBELAKA / AFP

Wie die britische Zeitung Mirror berichtete, machte Lindsay Sandiford im Jahr 2013 als Drogenkurierin Schlagzeilen.

Seitdem wartete sie in einer winzigen Zelle auf Bali, die sie sich mit vier weiteren weiblichen Gefangenen teilte, auf ihre Hinrichtung durch ein Erschießungskommando.

Die Britin hatte versucht, Kokain im Wert von rund 1,6 Millionen Pfund (etwa 1,9 Millionen Euro) nach Indonesien zu schmuggeln, gab jedoch an, dazu erpresst worden zu sein.

Nun soll Sandiford zusammen mit einem weiteren Briten im Rahmen einer von der indonesischen Regierung unterzeichneten Vereinbarung nach Großbritannien zurückgeführt werden.

Ein indonesischer Beamter erklärte: "Die praktische Vereinbarung wird heute unterzeichnet. Die Überstellung erfolgt unmittelbar nach der technischen Klärung."