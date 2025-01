In diesem Land leben die Frauen mit den größten Brüsten

USA - Dreimal dürft Ihr raten: In welchem Land leben die Frauen mit den größten Brüsten? Deutschland ist es jedenfalls nicht! Die durchschnittliche Körbchengröße hierzulande landete nämlich "nur" auf Rang 73 von 108 ausgesuchten Staaten.

Und der Gewinner ist ... Norwegen! (Symbolbild) © 123RF/tatchai

"Die Brustgröße ist bei jeder Frau einzigartig und wird von mehreren Faktoren beeinflusst", berichtete Word Population Review.

Genetik, Ernährung oder Fitnesslevel spielten genauso eine wichtige Rolle wie auch Alter oder Body-Mass-Index (BMI), so die unabhängige Analyse-Firma.

Die durchschnittliche Körbchengröße in den 108 untersuchten Ländern liege in der Spanne zwischen AA und C. Aber wer hat jetzt eigentlich gewonnen?

Auf Platz eins landete Norwegen! Die Skandinavierinnen setzten sich mit einer durchschnittlichen Körbchengröße zwischen C und D die Krone auf. US-Frauen landeten mit Brustgröße C auf Rang zwei.