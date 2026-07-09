Bis zu 900 Schlangen nach Taifun aus Zuchtfarm entkommen! Hunderte Menschen evakuiert, Mann gebissen

China - Infolge schwerer Überschwemmungen im Süden Chinas sind am Montag bis zu 900 Schlangen - darunter auch giftige Kobras - aus einer Zuchtfarm entkommen.

Hunderte Schlangen sind im Süden Chinas aus einer Zuchtfarm entkommen. © Screenshot/X/bxieus

Dies berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Demnach hätten die Wassermassen die Zuchtstation vollständig zerstört.

Laut dem Telegraph handle es sich bei den meisten entkommenen Tieren zwar um ungiftige Wasserschlangen. Dennoch sollen sich unter ihnen auch mehrere hochgiftige Kobras befinden.

Ein Einsatzteam ist damit beauftragt worden, die Schlangen mithilfe von Netzen und Elektroschockern wieder einzufangen.

Eine Person wurde dem Bericht zufolge bereits von einem der Kriechtiere gebissen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Am Dienstag seien zudem 712 Einwohner vorsorglich evakuiert worden, nachdem zwei Stauseen gedroht hätten, überzulaufen.