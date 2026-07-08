Feuerwehr verfolgt kilometerlange rote Spur auf Autobahn: Was dahintersteckt, ist pikant

Ohio (USA) - Das war eine pikante Angelegenheit: Ein Lkw hat auf einer Autobahn im US-Bundesstaat Ohio mit einer ausgetretenen Flüssigkeit für Furore gesorgt. Allerdings verlor er weder Öl noch Benzin. Der Truck zog eine kilometerlange Spur roter, scharfer Sauce hinter sich her.

Auf der Autobahn verteilte sich die komplette Ladung Frank's RedHot Sauce. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/BSTG Fire District

Der Lkw war mit gut 18.000 Kilo der bei US-Amerikanern beliebten Frank's RedHot Sauce auf der Interstate 71 im Delaware County unterwegs. Allerdings ohne zu bemerken, dass sich seine komplette Ladung über der Autobahn ergossen hatte.

Mutmaßlich hatte die anhaltende Hitze die Flaschen zum Bersten gebracht, wodurch die Sauce auf die Straße plätscherte. Ehe der Lkw-Fahrer dies jedoch bemerkte, hatten Autofahrer schon die Feuerwehr über die rote Flüssigkeit informiert, wie das BSTG Fire District auf Facebook erklärte.

"Unsere Einsatzkräfte waren auf der Autobahn unterwegs, um die Quelle ausfindig zu machen, und konnten die Spur tatsächlich bis zur Raststätte 'Pilot' verfolgen", so Feuerwehrchef Chris Kovach gegenüber dem "Columbus Dispatch".

Inzwischen hatte auch der Truck-Fahrer Wind davon bekommen und eine Raststätte angesteuert. Als die Feuerwehrkräfte schließlich erklärt bekamen, dass es sich bei der roten Spur um scharfe Sauce handelte, waren sie gezwungen, die Umweltschutzbehörde von Ohio zu verständigen.