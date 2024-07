Flammendes Inferno: Feuer bricht in Einkaufszentrum aus: viele Tote und Verletzte

Zigong (China) - Bei einem verheerenden Brand in einem 14-stöckigen Einkaufszentrum in China sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer infolge von Bauarbeiten aus.

In der südwestchinesischen Stadt Zigong ist am Mittwochabend ein Großbrand in einem Einkaufszentrum ausgebrochen.

Wie chinesische Staatsmedien übereinstimmend berichten, brach das Feuer bei Bauarbeiten aus. Die konkreten Umstände würden weiter untersucht, hieß es. Erst am 9. Juli wurde bekannt, dass der Gebäudekomplex die routinemäßige Brandschutzinspektion nicht bestanden habe.



Der 1996 errichtete Gebäudekomplex beherbergt unter anderem eine Shopping-Mall, ein Kino, mehrere Supermärkte und Büros. Zuletzt soll das Jiuding-Zentrum allerdings zu großen Teilen leer gestanden haben. Wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Unglücks im Gebäude aufhielten, ist nicht bekannt.

Immer wieder kommt es in China zu Vorfällen wie diesem. So kam es im September 2022 zu einem Großbrand im 200 Meter hohen "China Telecom"-Gebäude von Changsha. Zwei Monate später kamen zehn Menschen ums Leben, als ein Wohnturm in der Provinz Xinjiang in Flammen aufging.