Raubüberfall auf Luxus-Uhren-Laden: 10-Jähriger verdächtigt!

Hongkong - In China wurde ein Geschäft für Luxus-Uhren überfallen. Der Schaden geht in die Millionen Hongkong-Dollar.

20 Luxus-Uhren sollen die vier Räuber erbeutet haben. (Symbolbild) © 123RF/funlovingvolvo

Uhren im Wert von 3,7 Millionen Hongkong-Dollar (umgerechnet etwa 444.000 Euro) soll eine vierköpfige Bande bei ihrem Überfall am Montag geklaut haben. Nur einer von den Beteiligten soll dabei volljährig sein.

Der jüngste Verdächtige ist lediglich zehn Jahre alt!

Die Polizei nahm ihn am gestrigen Donnerstag kurzzeitig in Gewahrsam und überführte den Jungen, über den nichts Genaueres bekannt ist, anschließend an ein Jugendheim, berichtete die South China Morning Post.

Er wird sich genauso wie ein 19-jähriger Bauarbeiter demnächst vor Gericht wegen des Raubüberfalls verantworten müssen.

Die anderen beiden Beteiligten waren gerade einmal 14 und 17 Jahre alt. Gegen den Jüngeren der beiden ermittelt die Polizei jetzt wegen Raubverdachts, gegen den 17-Jährigen wegen "Irreführung der Polizei". Letzterer kam inzwischen gegen Kaution auf freien Fuß.