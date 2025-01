Virus-Ausbruch in China schürt Angst vor Corona 2.0!

Peking (China) - Der Ausbruch eines neuen Virus in China lässt böse Erinnerungen an Corona wach werden.

Von offizieller Seite wurde bisher aber noch kein Alarm geschlagen. In einem Bericht der internationalen Nachrichtenagentur Reuters heißt es, dass die chinesische Gesundheitsbehörde derzeit an einem System zur Überwachung einer Lungenkrankheit von "unbekannter Herkunft" arbeite.

Gut fünf Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie zeigen Aufnahmen in den sozialen Medien erneut Bilder von überfüllten Krankenhäusern in dem 1,5-Milliarden-Einwohner-Land.

Seit der Corona-Pandemie blickt die Welt mit Sorgenfalten auf China, wenn dort ein Virus ausbricht. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Laut Daten des "National Institute for Communicable Disease Control and Prevention (China CDC)" ist die Fallzahl der Atemwegsinfektionen in der Woche vor Weihnachten deutlich angestiegen.

Besonders häufig wurde dabei eine Infektion mit HMPV in den nördlichen Regionen Chinas festgestellt. Vor allem Kinder unter 14 Jahren sind betroffen.

Auch in den Nachbarländern Chinas beobachtet man die Entwicklungen genau, allerdings ohne Panik zu verbreiten.

Ein Sprecher des indischen Gesundheitsministeriums sagte etwa: "Es gab Nachrichten über den Ausbruch des Metapneumovirus in China, aber dieses Virus ist wie jedes andere Atemwegsvirus, das Erkältungen verursacht. Bei den sehr alten und sehr jungen Menschen könnte es grippeähnliche Symptome verursachen", wie die "Hindustan Times" am Samstag berichtete.