XXL-Quietsche-Ente: Riesige Gummi-Enten in Hongkong aufgetaucht!

Hongkong - Ernie aus der Sesamstraße wäre hellauf begeistert: Zwei riesige Gummi-Enten sind am gestrigen Freitag im Hafen von Hongkong eingelaufen. Schaulustige begrüßten die Giganten, die von einem Schlepper an der Skyline entlang zu ihrem Anlegeplatz gezogen wurden.

Live oder aufgedruckt: Die Riesenenten sind weltweit bei vielen Menschen beliebt. © Bildmontage: Instagram/doubleducks_official, Hong Kong Tourism Board

Geschaffen wurden die beiden Quietsche-Enten vom niederländischen Künstler Florentijn Hofman (46), wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Das Projekt "DOUBLE DUCKS by Florentijn Hofman" ist eine groß angelegte Kunstausstellung im Victoria-Hafen Hongkongs, die vom 10. bis zum 24. Juni für zwei Wochen der Öffentlichkeit zugänglich sein wird.

Währenddessen wird das aufblasbare Enten-Duo in der Nähe des Tamar Parks und der Central and Western District Promenade verweilen. Für den 18. Juni sei sogar eine Entenparade geplant, so die Mitteilung weiter.

Insgesamt sollen im Hongkonger Stadtgebiet 24 Bilder der gelben Riesen ausgestellt werden, auf denen sie beispielsweise die für Hongkong typischen Ananasbrötchen und Dim Sum verspeisen oder an traditionellen Festlichkeiten teilnehmen.

Auch Hongkongs ältestes öffentliches Verkehrsmittel, eine Straßenbahn, wurde mit den Antlitzen der beiden Gummi-Enten verziert. Einen Monat lang soll die Bahn so durch die chinesische Stadt fahren.

Auf der Instagram-Seite der "Double Ducks" haben die Verantwortlichen in den vergangenen Tagen Bilder der Vorbereitungen geteilt. "Lange nicht gesehen, Hongkong", heißt es unter einem Beitrag. Denn die beiden Enten waren schon einmal in Hongkong, vor über zehn Jahren!