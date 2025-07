Massiver Stromausfall legt Tschechien lahm: Offenbar keine Sabotage

Prag (Tschechien) - Der großflächige Stromausfall in Tschechien ist behoben worden.

Alles in Kürze

In Prag waren die Feuerwehren im Dauereinsatz, um Menschen aus steckengebliebenen Aufzügen zu befreien.

Die Ursache war vorübergehend unklar, was Unruhe verursachte, Hinweise auf einen Sabotageakt ergaben sich laut Polizei aber nicht.

Auch in anderen Landesteilen wie den Regionen Liberec, Usti nad Labem (Aussig an der Elbe) nahe der sächsischen Grenze und Teilen Mittelböhmens fiel der Strom aus.

Dieser hatte zuvor am Freitag weite Teile des Landes und der Hauptstadt Prag lahmgelegt. Straßenbahnen und U-Bahnen fuhren zeitweise nicht, Menschen steckten in Aufzügen fest.

Der ursächliche Fehler war am frühen Nachmittag nach wenigen Stunden wieder behoben, der Netzbetreiber CEPS meldete, dass alle Verteilerzentren wieder in Betrieb seien. In Prag fuhren auch die Straßenbahnen und U-Bahnen wieder. Bis aber auch alle Haushalte wieder Strom hatten, dauerte es länger.

Noch am frühen Abend waren Tausende Haushalte ohne Strom. Die Erneuerung der Versorgung erfolge schrittweise, teilte CEPS mit.

