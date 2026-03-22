Frau verzichtet seit sechs Jahren auf Zucker: So sehr hat sie sich verändert

Brisbane (Australien) - Die Australierin Chloe‑Anne Cortes hat sich in ihrem Körper einfach nicht mehr wohlgefühlt! Egal, welche Diäten oder Trends sie ausprobierte, nichts half. Bis sie vor sechs Jahren den Entschluss fasste, gänzlich auf Zucker zu verzichten. Im Netz gab sie ihre Verwandlung preis - und die sorgt für Staunen.

Das Vorher-Nachher-Video von Chloe-Anne sorgt im Netz für Staunen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/chloeanne.cortes

Bevor die 24-Jährige die Entscheidung traf, die für die meisten von uns mehr als schwer sein dürfte, fühlte sie sich energielos und ständig aufgebläht, wie sie gegenüber Newsweek erzählt.

Chloe‑Anne hoffte durch kalorienarme Mahlzeiten, trendige Hautpflegeroutinen und teure Nahrungsergänzungsmittel ein besseres Körpergefühl zu erlangen. Doch stattdessen nahm die junge Australierin zu und auch ihre Haut verschlechterte sich.

Eine echte Veränderung bemerkte Chloe‑Anne erst, als sie vollständig raffinierten Zucker aus ihrer Ernährung strich. Inzwischen verzichtet sie seit sechs Jahren darauf und hat ihre Verwandlung auf Social Media gepostet.

Diese ist so eindrucksvoll, dass mancher User die Echtheit infrage stellt. Auf einem Instagram-Video postete sie den Vorher-Nachher-Beweis. Die erste Aufnahme zeigt Chloe-Anne mit rundlichem, leicht geschwollenen Gesicht. In der zweiten dann die krasse Veränderung: Ihr Gesicht ist viel schlanker und konturierter.