Reisebus komplett abgefackelt: Mädchen (15) gerät noch am Tatort ins Polizei-Visier

Winnipeg (Kanada) - Diese Auswärtsfahrt hatten sich die Baseballer der Kane County Cougars sicher anders vorgestellt. Das Team aus Geneva im US-Bundesstaat Illinois gastierte vom 19. bis 21. Mai bei den Winnipeg Goldeyes in Kanada . Mit einem gemieteten Bus ging die rund zwölf Stunden lange Reise los - und endete verheerend.

Dieser Bus ist reif für den Schrottplatz. © Screenshot/X/@Tyler_Glen

In der Nacht zum 21. Mai klingelte bei der Polizei von Winnipeg das Telefon. Gegen 1.50 Uhr rückten gleich mehrere Streifen aus. Wie die Behörde auf Facebook mitteilte, wurde ein brennender Reisebus gemeldet.

Wie sich herausstellen sollte, handelte es sich dabei um das Gefährt der Kane County Cougars. Während die Sportler schliefen, fackelte der direkt am Stadion der Goldeyes geparkte Bus vollständig ab. Und mit ihm die gesamte Ausrüstung der Gastmannschaft sowie persönliche Gegenstände. Da half auch alles Löschen der Feuerwehr nicht mehr.

Ein Passant, der das Feuer zuvor bemerkte, entdeckte auch eine Person im lodernden Bus und half dabei, sie aus den Flammen zu befreien.

Die Polizei hegte schnell den Verdacht, dass der Teambus nicht von alleine Feuer gefangen hatte. Zwei Jugendliche gerieten in den Fokus, konnten noch im Umfeld des Einsatzortes festgenommen werden. Gegen eine 15-Jährige wurde im Anschluss wegen Brandstiftung und Besitzes von Brandbeschleunigern Anklage erhoben.