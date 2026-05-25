Reisebus komplett abgefackelt: Mädchen (15) gerät noch am Tatort ins Polizei-Visier
Winnipeg (Kanada) - Diese Auswärtsfahrt hatten sich die Baseballer der Kane County Cougars sicher anders vorgestellt. Das Team aus Geneva im US-Bundesstaat Illinois gastierte vom 19. bis 21. Mai bei den Winnipeg Goldeyes in Kanada. Mit einem gemieteten Bus ging die rund zwölf Stunden lange Reise los - und endete verheerend.
In der Nacht zum 21. Mai klingelte bei der Polizei von Winnipeg das Telefon. Gegen 1.50 Uhr rückten gleich mehrere Streifen aus. Wie die Behörde auf Facebook mitteilte, wurde ein brennender Reisebus gemeldet.
Wie sich herausstellen sollte, handelte es sich dabei um das Gefährt der Kane County Cougars. Während die Sportler schliefen, fackelte der direkt am Stadion der Goldeyes geparkte Bus vollständig ab. Und mit ihm die gesamte Ausrüstung der Gastmannschaft sowie persönliche Gegenstände. Da half auch alles Löschen der Feuerwehr nicht mehr.
Ein Passant, der das Feuer zuvor bemerkte, entdeckte auch eine Person im lodernden Bus und half dabei, sie aus den Flammen zu befreien.
Die Polizei hegte schnell den Verdacht, dass der Teambus nicht von alleine Feuer gefangen hatte. Zwei Jugendliche gerieten in den Fokus, konnten noch im Umfeld des Einsatzortes festgenommen werden. Gegen eine 15-Jährige wurde im Anschluss wegen Brandstiftung und Besitzes von Brandbeschleunigern Anklage erhoben.
Sportlich war die Reise für die Kane County Cougars ein Erfolg
Das Mädchen ist ihre Handschellen inzwischen los. Sie wurde nach der Beweisaufnahme ihren Eltern übergeben. Zu ihrem Motiv schweigt die 15-Jährige bislang.
Das Unternehmen Windstar Lines, das den Kane County Cougars den Bus laut kanadischen Medien vermietet hatte, schätzt den entstandenen Schaden auf rund 425.000 US-Dollar (rund 370.000 Euro).
Sportlich lief es für die US-Baseballer dagegen besser. Aus zwei von drei Spielen gegen die Winnipeg Goldeyes gingen sie als Sieger hervor. Die Goldeyes wiederum ließen es sich trotz der Niederlagen nicht nehmen, ihren Gästen einen Ersatzbus zu organisieren.
Titelfoto: Screenshot/X/@Tyler_Glen