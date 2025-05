Das hat noch keiner geschafft: Ärzten gelingt heikle Operation

Los Angeles (USA) - Einem Ärzteteam aus den USA ist eine Operation geglückt, die zuvor noch nie erfolgreich durchgeführt wurde. Dafür forschten zwei Mediziner jahrelang, probten mithilfe von Robotern an Verstorbenen. Dann trauten sie sich an einen lebenden Patienten heran.

Geschafft! Das Ärzteteam applaudierte sich nach der geglückten Transplantation selbst. © Screenshot/Instagram/uclahealth

In einem der OP-Säle des Ronald Reagan UCLA Medical Centers in Los Angeles (Kalifornien) brandete am 4. Mai Applaus auf. Dr. Nima Nassiri und Dr. Inderbir Gill war es gelungen, die erste Blasentransplantation bei einem Menschen durchzuführen.

Mehr als vier Jahre Forschung gingen dafür ins Land. Jahre, die sich gelohnt haben: "Es ist aufregend", sagte Dr. Nassiri. Ihn freut es, ausgewählten Patienten künftig ein besseres Leben schenken zu können.

Seine Premieren-OP glückte dem US-Amerikaner an einem männlichen Patienten, der laut UCLA Medical Center bei einer Tumorentfernung den größten Teil seiner Blase verloren hatte. Die verbleibenden Organteile seien zu klein gewesen, um ihre Arbeit zu verrichten. Obendrein mussten dem Mann wegen einer Krebsdiagnose die Nieren entfernt werden.

Die Chirurgen Nassiri und Gill konnten zum Glück helfen, transplantierten ihrem Patienten während des acht Stunden langen Eingriffs zuerst eine gespendete Niere, danach besagte Blase und führten beide Organe zusammen.