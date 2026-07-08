Sohn ruft seine Mutter wegen Alpträumen ans Bett: Was das Babyfon dann filmt, lässt Herzen schmelzen

Illinois (USA) - Jeder von uns erinnert sich an einen Moment, in dem uns ein Albtraum aus dem Schlaf gerissen hat und man plötzlich wach in der Dunkelheit liegt. Auch der kleine Easton wurde von einem schlechten Traum geplagt - zum Glück wusste der Junge aber genau, was ihm nun am allerbesten helfen würde …

Mutter Krista hatte sich neben ihren Sohn gelegt, weil dieser einen Albtraum hatte. Seine Reaktion sah sie im Nachhinein erst auf dem Babyfon. © Bildmontage/Screenshot/TikTok7krista_stolt

Eastons Mutter Krista Stolt wurde in jener Nacht gegen 3 Uhr vom panischen Weinen ihres Sohnes geweckt. "Es war ein Weinen, wie ich es noch nie zuvor gehört hatte", erinnert sie sich gegenüber Newsweek "Er atmete schwer und war sichtlich aufgewühlt."

Sie eilte zu ihm, nahm ihn hoch und knuddelte ihn fest. Anschließend bat der kleine Junge, dass sich seine Mama doch neben sein Gitterbettchen legen solle. Als Krista dann glaubte, ihr Kind sei wieder eingeschlafen - und selbst kurz vorm Einschlummern war - bemerkte sie etwas:

"Dann hörte ich, wie er gegen die Gitterstäbe stieß, und dachte, er würde sich nur im Schlaf bewegen. Erst dann spürte ich seine Hand an meinem Arm; ich ergriff sie und hielt sie fest, bis er sie loslassen wollte." Diese Taktik ging glücklicherweise auf, und Easton entglitt wieder ins Land der Träume.

Mutter Krista wurde von diesem rührenden Moment allerdings nicht losgelassen. Aus diesem Grund überprüfte sie die Aufnahmen des Babyfons, das Eastons Bett in der Nacht überwacht.