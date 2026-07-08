Sohn ruft seine Mutter wegen Alpträumen ans Bett: Was das Babyfon dann filmt, lässt Herzen schmelzen
Illinois (USA) - Jeder von uns erinnert sich an einen Moment, in dem uns ein Albtraum aus dem Schlaf gerissen hat und man plötzlich wach in der Dunkelheit liegt. Auch der kleine Easton wurde von einem schlechten Traum geplagt - zum Glück wusste der Junge aber genau, was ihm nun am allerbesten helfen würde …
Eastons Mutter Krista Stolt wurde in jener Nacht gegen 3 Uhr vom panischen Weinen ihres Sohnes geweckt. "Es war ein Weinen, wie ich es noch nie zuvor gehört hatte", erinnert sie sich gegenüber Newsweek "Er atmete schwer und war sichtlich aufgewühlt."
Sie eilte zu ihm, nahm ihn hoch und knuddelte ihn fest. Anschließend bat der kleine Junge, dass sich seine Mama doch neben sein Gitterbettchen legen solle. Als Krista dann glaubte, ihr Kind sei wieder eingeschlafen - und selbst kurz vorm Einschlummern war - bemerkte sie etwas:
"Dann hörte ich, wie er gegen die Gitterstäbe stieß, und dachte, er würde sich nur im Schlaf bewegen. Erst dann spürte ich seine Hand an meinem Arm; ich ergriff sie und hielt sie fest, bis er sie loslassen wollte." Diese Taktik ging glücklicherweise auf, und Easton entglitt wieder ins Land der Träume.
Mutter Krista wurde von diesem rührenden Moment allerdings nicht losgelassen. Aus diesem Grund überprüfte sie die Aufnahmen des Babyfons, das Eastons Bett in der Nacht überwacht.
Ängstliches Kind sucht nachts nach Hand der Mutter
Auf dem Video sieht man, wie der Junge sichtlich erleichtert reagiert, nachdem er die Hand seiner Mutter halten durfte. Easton konnte daraufhin mit einem Lächeln auf dem Gesicht einschlafen.
"Ich sah, wie viel Trost ihm meine bloße Anwesenheit in diesem Moment spendete", zeigt sich die US-Amerikanerin bewegt. "Dieses Lächeln werde ich nie vergessen. Mir kamen sofort die Tränen."
Sie gibt zu, dass sie das Video der Überwachungskamera inzwischen sicherlich um die 20 Mal angesehen hat. "Als Mutter, die mitten in der Kleinkindphase steckt, vergesse ich oft, dass er es mir nicht absichtlich schwer machen will – sondern dass er selbst gerade eine schwere Zeit durchmacht", erklärt Krista.
Ihr Video wurde allein auf TikTok schon fast eine halbe Million Mal angeklickt.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok7krista_stolt