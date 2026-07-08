Fentanyl und Prostituierte: Uni-Professor gerät auf schiefe Bahn
Lubbock (Texas) - Ein Professor einer Universität im US-Bundesstaat Texas wollte sich durch Herstellung und Verkauf der Zombie-Droge "Fentanyl" ein Haus finanzieren, um dort gemeinsam mit mehreren Prostituierten zu leben. Seinen großen Traum musste er nun jedoch aufgeben.
Die Geschichte von Daniel Taylor (51) bietet das Potenzial für eine packende Thriller-Serie im Stile von "Breaking Bad". Im Gegensatz zu Hauptdarsteller Walter White war der 51-Jährige jedoch kein Chemielehrer, sondern ein Assistenzprofessor für Marketing und Lieferkettenmanagement an der Texas Tech University in der Stadt Lubbock.
"Der Angeklagte nutzte das Wissen und die Glaubwürdigkeit, die er als Universitätsprofessor erworben hat, um eine Fentanyl-Handelsoperation aufzubauen, die in der gesamten Lubbock-Gemeinschaft Leben gefährdet", erklärte Ermittler Joseph Tucker in einer Mitteilung der US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA.
Taylor wurde bereits im Februar angeklagt, Anfang Juli bekannte er sich schuldig. Sein Markenzeichen: ein lebensgefährlicher Chemie-Mix bestehend aus dem Schmerzmittel Fentanyl und dem psychoaktiven Wirkstoff Bromazolam (Xanax), welches er mit rosa Lebensmittelfarbe einfärbte und unter dem hippen Namen "Pink Flamingo" vertrieb.
Das harte Drogengemisch vertickte der 51-Jährige vor allem an Frauen aus dem Rotlichtsektor: "Mit seinem 'Pink Flamingo' hat er auch Prostituierte unter Drogen gesetzt, um seine eigenen sexuellen Wünsche zu schüren", erklärte US-Rechtsanwalt Ryan Raybould.
Fentanyl-Professor wollte Haus für sich und Prostituierte kaufen
Doch Taylor hatte offenbar noch größere Pläne. Laut DEA-Mitteilung beabsichtige er, ein eigenes Haus für sich und die Prostituierten - die er als seine "Flamingo-Familie" bezeichnete - zu kaufen und dort gemeinsam zu leben.
Im Zuge einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler neben etlichen Drogenutensilien und dem Rezept für "Pink Flamingo" auch rosafarbene Flamingos in Form von Schlüsselanhängern oder Aufklebern. Marketing auf ganz großem Niveau eben, wie auch ein riesiges Wandschild in der Küche mit der Aufschrift "Flamingo Lounge" verdeutlicht.
Häufig soll der Fentanyl-Professor die Frauen auch zu sich nach Hause eingeladen haben: "Die Frauen konsumierten die Betäubungsmittel und wurden dann in Taylors Badezimmer gesteuert, wo er oft einen Geschenkkorb mit Dessous, Zahnbürste, Rasiermesser und Parfüm hatte. Die Frauen duschten und zogen die Dessous an. Taylor fotografierte oft die Frauen in den Dessous, bevor er Sex mit ihnen hatte."
Anzügliche Bilder davon fanden die Ermittler auf dem Rechner des Beschuldigten.
"Pink Flamingo": Arme Frau musste nach Überdosis wiederbelebt werden
Taylor gestand den Verkauf von "nur" rund 40 Gramm Fentanyl sowie das Verursachen von insgesamt acht Fällen einer Überdosis.
Einmal musste er eine Prostituierte gar wiederbeleben, nachdem die Frau in seinem Haus zu viel "Pink Flamingo" konsumiert hatte.
Der abtrünnige Professor wartet nun auf sein Urteil.
Ihm drohen 40 Jahre Haft sowie eine Geldstrafe in Höhe von fünf Millionen US-Dollar (rund 4,4 Millionen Euro).
Titelfoto: Bildmontage: Drug Enforcement Administration (DEA)