Baby da, dann klingelt das Telefon: Frau erfährt von Geheimnis ihres Mannes

USA - Sie hatten sich gemeinsam etwas aufgebaut, erst vor zwei Jahren ein Haus gekauft - und sogar "ein verdammtes Boot". Doch ein Anruf machte das traute Leben eines Ehepaares aus den USA plötzlich zunichte.

Hat die Ehe der beiden jungen Eltern noch eine Chance? (Symbolfoto) © 123rf/megaflopp

Sie machte ihrem Ärger in einem Forum auf der Plattform Reddit Luft, schrieb, wütend zu sein und dass die gesamte Beziehung vor ihren Augen zerbrochen sei. Userin "Primary-Strength-829" fühlt sich hintergangen.

Ihr Mann und sie (beide 32 Jahre alt und seit nunmehr 13 Jahren zusammen) hatten alles perfekt geplant. Über den Großteil der Beziehung sei gespart worden - für die eigenen vier Wände, Altersvorsorge, ein schönes Leben.

Dann sollte Nachwuchs her. Im vergangenen Herbst wurden beide Eltern einer Tochter.

Kurz vor Ende des Wochenbetts klingelte das Telefon. Eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes rief an. Es sollte geklärt werden, wie das Mädchen künftig versichert sein soll - gesetzlich oder privat.

"Ich hatte dem Amt bereits alle Daten mitgeteilt und wartete nur noch darauf, dass unsere Vermögenswerte abgerufen werden", schrieb die Reddit-Userin.

Letzteres hatte die Mitarbeiterin inzwischen getan und hatte schlechte Nachrichten: Weil der Mann der Userin monatlich 10.920 US-Dollar brutto (rund 9300 Euro) verdient, die Grenze für die staatliche Versicherung aber bei 7830 US-Dollar (etwa 6700 Euro) liegen würde, hat die Familie keinen Anspruch auf eine gesetzliche Versicherung.

Misstrauen machte sich breit.