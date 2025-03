Virus im Sehorgan: Verliert Juwan (2) durch einen Kuss sein Augenlicht?

Das linke Auge des kleinen Juwan (2) wurde innerhalb kürzester Zeit immer schlimmer, mittlerweile kann er mit diesem kaum noch etwas sehen. © Fotomontage: Screenshot: facebook.com/michelle.d.rand.7

Auf Facebook teilt Michelle Saaimen regelmäßig Bilder und Videos ihrer fünfköpfigen Familie. Schon bei einem kurzen Blick fällt einem auf, dass mit dem Kleinsten der Familie etwas nicht stimmt. Anders als sein rechtes Auge ist die Pupille des linken nicht braun, sondern giftgrün und die Sklera (der eigentlich weiße Teil des Augapfels) ist nicht weiß, sondern rot - das Auge ist schwer entzündet!

Michelle schreibt, dass ihr Sohn, welcher damals um die 16 Monate alt war, vor circa einem halben Jahr eine zunächst harmlos aussehende Augenentzündung hatte. Der Arzt verschrieb herkömmliche Antibiotika, um die vermeintlich bakterielle Infektion zu bekämpfen, doch das Medikament schlug nicht an.

Mama Michelle berichtet, dass sie und ihr Mann Neels zusehen mussten, wie etwas in Juwans Auge "zu wachsen" schien. Die Familie stellte außerdem zu ihrem Erschrecken fest, dass Juwan nach und nach das Gefühl in dem entzündeten Auge verlor, so fing er an, sich mit dem Finger in dem Sehorgan zu kratzen, ohne nur einmal zu zucken.

Kurz darauf stellte ein Facharzt bei dem damals einjährigen Jungen eine fortgeschrittene Herpes-Infektion im Auge fest, welche sehr wahrscheinlich durch einen Kuss auf oder in die Nähe des betroffenen Auges in den Körper des kleinen Jungen gekommen war.