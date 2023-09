Ein Russe verhindert im Alleingang den Atomkrieg: Wie Oberst Petrow die Welt rettete

Da diese Geschichte - anders als sie es verdient hätte - nicht in den Schulbüchern unserer Erde steht, erzählen wir sie an dieser Stelle noch einmal.

Auch bei den Sowjets lag der Finger locker am Abzug: Eine verirrte Passagiermaschine aus Südkorea wurde am 1. September abgeschossen (269 Tote).

Ansonsten wurde in den Medien vor allem über die atomare Aufrüstung und den Kalten Krieg gesprochen, der sich in diesem Jahr erheblich zugespitzt hatte.

Eigentlich hätte Petrow sofort den Kreml benachrichtigen müssen. Der rote Knopf blieb unberührt. © TASS / AFP

Die Führung der UdSSR befürchtete tatsächlich einen atomaren Überraschungsangriff.

In dieser Situation trat Oberst Petrow am Abend des 25. September seine Nachtschicht an. Er war diensthabender Offizier im Bunker Serpuchow-15, in dem sich die Kommandozentrale für das Satelliten-Frühwarnsystem befand. Dieses konnte eine gestartete Rakete zehn Minuten früher erkennen als das klassische Radar.

Aus Sicht der Militärs wertvolle Zeit. Denn wenn der Feind schon zum Vernichtungsschlag ansetzt, soll er sicher sein, dass auch er gleich vernichtet wird - so die kranke Logik im Kalten Krieg. Das nannte man gegenseitige Abschreckung. Wenn beide Mächte den roten Knopf drücken, machen sich 5000 nukleare Sprengköpfe auf den Weg. Mehr als 1000 Städte mit über 100.000 Einwohnern würden ausgelöscht.



Kurz nach Mitternacht jaulten die Sirenen auf. Auf einer US-Basis in Montana, so meldete das Computersystem mit maximaler Wahrscheinlichkeit, wurde eine Rakete in Richtung Sowjetunion geschickt. Sie würde in 25 Minuten einschlagen. Die Protokolle sahen vor, dass über die Befehlskette der Kreml informiert würde. Und der ans Krankenbett gefesselte und besonders argwöhnische Staatschef Juri Andropow hätte wohl gehandelt.

Knapp 80 Augenpaare schauten gebannt auf Oberst Petrow. "Hinsetzen, weiterarbeiten!" sprach er ins Mikrofon.