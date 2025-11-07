Sie wollte wie eine Puppe aussehen: "Barbie-Influencerin" mit 31 Jahren verstorben

São Paulo (Brasilien) - Die brasilianische Influencerin Bárbara Jankavski, bekannt als "Boneca Desumana" (deutsch: unmenschliche Puppe), ist im Alter von 31 Jahren verstorben!

Die brasilianische Influencerin Bárbara Jankavski ist im Alter von 31 Jahren tot aufgefunden worden. © Bildmontage: Instagram/bonecadesumana

Wie die Tageszeitungen O Globo und O Estado de S. Paulo berichten, wurde Jankavski am Sonntag tot in einem Haus in São Paulo aufgefunden. Die Ursache ihres Todes ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei ermittelt. Eine Autopsie wurde angeordnet.



Laut CNN Brasil, unter Berufung auf Polizeiangaben, wäre ein Mann an ihrem Fundort gewesen. Er habe angegeben, "sexuelle Dienste" von Jankavski beansprucht zu haben. Beide hätten illegale Substanzen konsumiert. Irgendwann wäre die Influencerin eingeschlafen und hätte sich nicht mehr bewegt.

Jankavski wurde in den sozialen Medien vor allem dadurch bekannt, dass sie ihr Aussehen dem einer Spielzeugpuppe von "Barbie" angleichen wollte. Dafür ließ sie zahlreiche Operationen durchführen, laut eigenen Angaben 27 Stück!