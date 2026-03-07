Fitness-Influencerin (†36) stirbt unerwartet: Todesnachricht geht ans Herz
Jacksonville (Florida/USA) - Die Fitnesswelt trauert um ein beliebtes Mitglied. Influencerin Stephanie Buttermore (†36) ist tot. Das teilte das Social-Media-Team ihres Verlobten Jeff Nippard (35, 3,7 Millionen Follower) in einem emotionalen Statement auf Instagram mit.
"Mit tiefer Trauer geben wir den plötzlichen Tod von Jeffs Verlobter und Partnerin Stephanie bekannt", heißt es in dem Beitrag. Demnach habe die 36-Jährige dem kanadischen Bodybuilder alles bedeutet.
Buttermore werde für ihre Herzlichkeit und ihr Mitgefühl sowie ihrer Liebe zu ihrer Familie in Erinnerung bleiben.
Woran die beliebte Sportlerin und Vorbild für mehr als eine Million Follower gestorben ist, teilte Nippards Team nicht mit.
Buttermores Tod kommt überraschend. Erst zu Jahresbeginn postete Nippard eine Bilderserie, die ihn zusammen mit seiner großen Liebe zeigt. Damals feierten beide den acht millionsten YouTube-Abonnenten des Bodybuilders.
Stephanie Buttermore und Jeff Nippard hatten ihr erstes Date beim Schultertraining
Im Mai 2024 legte die 36-Jährige ihre Fitness-Karriere auf Eis, habe damals unter Angstzuständen gelitten und sich um ihre mentale Gesundheit kümmern wollen. Gleichzeitig trieb sie ihren beruflichen Weg voran. Buttermore besaß einen Doktortitel, promovierte zum Thema Eierstockkrebs.
Nippard und Buttermore waren laut People zehn Jahre ein Paar, im Oktober 2022 folgte die Verlobung.
Der gebürtige Kanadier soll seine große Liebe über Instagram kennengelernt haben, schrieb ihr angeblich eine Nachricht, beide seien sofort Feuer und Flamme füreinander gewesen.
"Wir haben etwa einen Monat lang jeden Tag drei bis vier Stunden lang über Skype kommuniziert bis ich sie von Kanada aus in Florida besucht habe", schrieb Nippard als beide ihre Verlobung öffentlich machten. Das Paar traf sich damals nicht irgendwo, sondern im Fitness-Studio zum Schultertraining.
