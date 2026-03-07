Fitness-Influencerin (†36) stirbt unerwartet: Todesnachricht geht ans Herz

Jacksonville (Florida/USA) - Die Fitnesswelt trauert um ein beliebtes Mitglied. Influencerin Stephanie Buttermore (†36) ist tot. Das teilte das Social-Media-Team ihres Verlobten Jeff Nippard (35, 3,7 Millionen Follower) in einem emotionalen Statement auf Instagram mit.

Stephanie Buttermore (†36) war viele Jahre eine erfolgreiche Influencerin mit mehr als einer Million Followern auf ihren Kanälen. © Screenshot/Instagram/stephanie_buttermore

"Mit tiefer Trauer geben wir den plötzlichen Tod von Jeffs Verlobter und Partnerin Stephanie bekannt", heißt es in dem Beitrag. Demnach habe die 36-Jährige dem kanadischen Bodybuilder alles bedeutet.

Buttermore werde für ihre Herzlichkeit und ihr Mitgefühl sowie ihrer Liebe zu ihrer Familie in Erinnerung bleiben.

Woran die beliebte Sportlerin und Vorbild für mehr als eine Million Follower gestorben ist, teilte Nippards Team nicht mit.

Buttermores Tod kommt überraschend. Erst zu Jahresbeginn postete Nippard eine Bilderserie, die ihn zusammen mit seiner großen Liebe zeigt. Damals feierten beide den acht millionsten YouTube-Abonnenten des Bodybuilders.