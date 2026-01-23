Eltern trennen Zwillinge zum ersten Mal: Was am nächsten Morgen geschieht, lässt kein Auge trocken

British Columbia (USA) - Über zehn Jahre lang waren die Zwillinge Kenzie und Wally aus Kalifornien jede Nacht beieinander. Nun war es Zeit, dass jeder ein eigenes Zimmer bekommt. Für Kenzie, die das Down-Syndrom hat, Autistin ist und nicht spricht, was das ein riesiger Schritt.

Die Zwillinge Kenzie und Wally schliefen die erste Nacht nicht im selben Zimmer. Am Morgen suchten die beiden sofort die Nähe des anderen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/katie__jameson

Mutter Katie fiel es nicht leicht, ihre beiden Kinder zu trennen. "Die Gründe dafür sind vielfältig: Sie werden älter, brauchen Freiraum und Privatsphäre", schreibt die US-Amerikanerin auf Instagram.

Vor allem für ihre Tochter Kenzie bedeutete die Entscheidung eine große, schmerzhafte Veränderung. "Es war schwer für Kenzie", so Katie. Ihr Zwilling Wally sei "ihr Zuhause", deshalb hatte ihre Mutter die Trennung lange hinausgezögert.

Vor allem die erste Nacht hatte es in sich: "Kenzie fühlte sich in ihrem Zimmer unsicher und wachte früh auf, um nach Wally zu suchen", erinnert sie sich.

Am Morgen machte sich ihr Bruder Wally sofort auf den Weg, um nach ihr zu sehen. Ihr Aufeinandertreffen hielt die Sicherheitskamera in Kenzies Zimmer auf Video fest.