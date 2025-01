Endlich wieder da! Fans dürfen sich über die Rückkehr dieser Coca-Cola-Variante freuen

England (Großbritannien) - Mit zahlreichen, vielfältigen Sorten begeistert der US-Softdrink-Konzern Coca-Cola seine Fans seit vielen Jahren. Nun wurde eine längst verschwundene Sorte wieder in den Regalen entdeckt.

Nach gut 18 Jahren kehrt die Sorte "Lime Coke" wieder zurück ins Kühlregal! © Bildmontage: Screenshot/Facebook/ Instagram/Newfoodsuk

Fans dürfen sich über die Rückkehr einer aussortiert geglaubten Variante des Softdrinks freuen!

Denn wie die "DailyMail" berichtet, wurde die "Lime Coke" zum ersten Mal seit 2007 wieder in britischen Supermärkten gesichtet.

Die Instagramseite "Newfoodsuk" kündigte an Neujahr als Erstes die Rückkehr der Coca-Cola-Variante an, die es sowohl in der gezuckerten als auch zuckerfreien Version gibt.

Die "Lime Coke" hatte bereits 2005 ihr Debüt, hielt sich jedoch nur gute zwei Jahre in den Regalen und wurde dann wieder vom Markt genommen. Umso mehr freuen sich Coca-Cola-Liebhaber in der Kommentarspalte in den sozialen Medien nun über ihr Comeback.

Ob es die alte neue Variante jedoch auch in die deutschen Supermarkt-Regale zurückschafft, ist bisher noch unklar.