"Immenser Verlust": Coca-Cola schließt fünf deutsche Werksstandorte

Wie Coca-Cola mitteilte, werde die Produktion bis zum 30. September 2025, also in einem Jahr an fünf deutschen Standorten vollständig aufgegeben. Betroffen sind die Werke in Köln, Neumünster, Berlin, Bielefeld und Memmingen.

Demnach werden von den 602 Stellen in den Bereichen, Produktion, Logistik und Vertrieb 289 abgebaut. Die restlichen Mitarbeitenden sollen auf andere Standorte verteilt werden.

Der Softdrink-Hersteller begründet die Entscheidung mit gestiegenem Kostendruck in der Herstellung. Außerdem gäbe es beispielsweise im Fall von Köln mit drei weiteren Betriebe in Dorsten, Mönchengladbach und Bad Neuenahr sehr viele Standorte im Westen.

"Die geplanten Veränderungen sind notwendig, um unser Unternehmen effizienter aufzustellen und an die Marktanforderungen anzupassen, sodass wir auch weiterhin wettbewerbsfähig sind", argumentierte ein Sprecher. Man habe das Für und Wider sorgsam abgewogen, heißt es.