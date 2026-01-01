Explosion in Schweizer Luxus-Skiort: Mehrere Dutzend Tote, etwa 100 Verletzte

Crans-Montana (Schweiz) - Im Schweizer Nobel-Skirort Crans-Montana sind bei einem Feuer während einer Silvesterparty Dutzende Menschen getötet worden. Rund 100 seien zum Großteil schwer verletzt worden, sagte der Kommandant der Walliser Kantonspolizei, Frédéric Gisler, während einer Pressekonferenz. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben von einem Unglück und nicht von einem Anschlag aus.

Der Vorfall ereignete sich in einer Bar in Crans-Montana. © MAXIME SCHMID / AFP

Die Tragödie ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 1.30 Uhr in der Bar "Le Constellation". Dort brach ein Brand aus.

Nach Medienberichten gingen dem Explosionen voraus.

Der Einsatz dauerte nach Polizeiangaben am Vormittag noch an. Über dem Ort wurde ein Überflugverbot verhängt. Augenzeugen in Genf berichteten, dass am Universitätsspital alle paar Minuten Nothubschrauber landeten.

Der Skiort ist Luftlinie gut 100 Kilometer entfernt.