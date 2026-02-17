Junge (3) merkt jahrelang nicht, dass großer Bruder blind ist: Wie der es ihm erklärt, lässt Herzen schmelzen

Mississippi (USA) - Als eine Mutter aus den USA bemerkte, dass ihr dreijähriger Sohn nicht verstand, dass sein älterer Bruder blind ist, wusste sie zunächst nicht, wie sie es ihm kindgerecht erklären sollte. Da sprang ihr der sehbehinderte 15-Jährige selbst zur Seite. Es entstand ein Gespräch, das viele Herzen erwärmen sollte.

Foster (3) erfuhr erst jetzt, dass sein großer Bruder Sawyer (15) blind ist. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/briannadalemccarthy

Obwohl Foster seinen Bruder Sawyer schon drei Jahre lang kannte, war ihm dessen Behinderung noch nie aufgefallen. "Foster hat nie bemerkt, dass Sawyer nicht sehen kann", erklärt Mutter Brianna McCarthy gegenüber PEOPLE. Alles änderte sich an einem Morgen, als der Dreijährige erkannte, dass der 15-Jährige seine neuen Spielsachen nicht ansah.

"Foster wollte Sawyer seinen neuen Spielzeugdinosaurier zeigen und verstand nicht, warum Sawyer nicht darauf reagierte", so die US-Amerikanerin weiter. "Da sagte ich Foster, dass Sawyer blind ist."

Aber der Dreijährige verstand diese Aussage nicht. "Sawyer nahm es sich zur Aufgabe, Foster auf eine altersgerechte Weise zu erklären, auf die ich selbst nie gekommen wäre." Der Teenager setzte sich mit dem kleinen Jungen auf die Couch und beschrieb seinen Zustand so anschaulich, dass es auch für einen Dreijährigen greifbar war. So meinte er unter anderem, dass seine Augen "abgeschaltet" sind. Das Ganze hielt die 32-Jährige auf Video fest.

Ob Foster die Sehbehinderung seines großen Bruders tatsächlich in allen Einzelheiten verstanden hat, kann man natürlich nicht sagen. Allerdings scheint er zu realisieren, dass er beim Spielen beispielsweise Sawyers Hand zum Spielzeug führen kann, damit dieser den Gegenstand erfühlen kann.