Junge (3) merkt jahrelang nicht, dass großer Bruder blind ist: Wie der es ihm erklärt, lässt Herzen schmelzen
Mississippi (USA) - Als eine Mutter aus den USA bemerkte, dass ihr dreijähriger Sohn nicht verstand, dass sein älterer Bruder blind ist, wusste sie zunächst nicht, wie sie es ihm kindgerecht erklären sollte. Da sprang ihr der sehbehinderte 15-Jährige selbst zur Seite. Es entstand ein Gespräch, das viele Herzen erwärmen sollte.
Obwohl Foster seinen Bruder Sawyer schon drei Jahre lang kannte, war ihm dessen Behinderung noch nie aufgefallen. "Foster hat nie bemerkt, dass Sawyer nicht sehen kann", erklärt Mutter Brianna McCarthy gegenüber PEOPLE. Alles änderte sich an einem Morgen, als der Dreijährige erkannte, dass der 15-Jährige seine neuen Spielsachen nicht ansah.
"Foster wollte Sawyer seinen neuen Spielzeugdinosaurier zeigen und verstand nicht, warum Sawyer nicht darauf reagierte", so die US-Amerikanerin weiter. "Da sagte ich Foster, dass Sawyer blind ist."
Aber der Dreijährige verstand diese Aussage nicht. "Sawyer nahm es sich zur Aufgabe, Foster auf eine altersgerechte Weise zu erklären, auf die ich selbst nie gekommen wäre." Der Teenager setzte sich mit dem kleinen Jungen auf die Couch und beschrieb seinen Zustand so anschaulich, dass es auch für einen Dreijährigen greifbar war. So meinte er unter anderem, dass seine Augen "abgeschaltet" sind. Das Ganze hielt die 32-Jährige auf Video fest.
Ob Foster die Sehbehinderung seines großen Bruders tatsächlich in allen Einzelheiten verstanden hat, kann man natürlich nicht sagen. Allerdings scheint er zu realisieren, dass er beim Spielen beispielsweise Sawyers Hand zum Spielzeug führen kann, damit dieser den Gegenstand erfühlen kann.
Blinder Junge klärt kleinen Bruder über Behinderung auf
Dass der Junge bisher noch nicht bemerkt hat, dass eines seiner Geschwister nicht sehen kann, liegt wohl daran, dass die Eltern der insgesamt fünf Kinder Wert darauf legen, alle immer gleichzubehandeln. "Wir haben Sawyers Sehbehinderung nie groß thematisiert, und bei uns zu Hause lebt er genauso wie ein Sehender", sagt Mutter Brianna.
Der 15-Jährige sei zudem ein sehr aufmerksamer und rücksichtsvoller Bruder, der immer versucht, altersgerechte Wege zu finden, um mit seinen Geschwistern in Kontakt zu treten. "Sawyer hat sich immer bemüht, an allem teilzunehmen, was seine Geschwister machen. Seine Sehbehinderung hält ihn nicht davon ab, in ihrem Leben präsent zu sein, so wie sie ihn brauchen."
Vor allem mit seinem musikalischen Talent macht sich Sawyer überall Freunde. "Er möchte immer einen Raum mit Freude erfüllen und ihn leichter und erfrischter verlassen."
Der Teenager kam mit einer seltenen angeborenen Erkrankung namens Optikusnerv-Hypoplasie zur Welt. Mit drei Monaten erfuhren seine Eltern dann, dass er blind ist. Auch Foster hatte einen schweren Start ins Leben. Im Alter von gerade einmal fünf Wochen erlitt der Junge aufgrund einer spontanen Hirnblutung einen Hydrozephalus (Wasserkopf). Bei einer Not-Operation wurde ihm ein Shunt eingesetzt, der für immer in seinem Körper bleiben muss.
Ihre Besonderheiten verbanden die beiden Brüder deshalb von Anfang an. "Die beiden Jungen fühlen sich zueinander hingezogen."
