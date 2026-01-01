Explosion in Schweizer Luxus-Skiort: Mehrere Tote und Verletzte
Crans-Montana (Schweiz) - Bei einer Explosion in einer Bar im Schweizer Luxus-Skiort Crans-Montana im Kanton Wallis sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen ums Leben gekommen.
Mehrere weitere Menschen seien bei dem Vorfall verletzt worden, teilte der Sprecher der Kantonspolizei, Gaëtan Lathon, der Nachrichtenagentur AFP am frühen Donnerstagmorgen mit.
Er sprach von einer "Explosion unbekannter Ursache".
Dem Sprecher zufolge ereignete sich die Explosion gegen 01.30 Uhr in der bei Touristen beliebten Bar "Le Constellation", wo die Gäste den Beginn des neuen Jahres feierten.
Auf von Schweizer Medien verbreiteten Bildern waren ein brennendes Gebäude und Rettungskräfte zu sehen. Der Einsatz dauerte dem Sprecher zufolge noch an.
Zum Zeitpunkt der Explosion hielten sich mehr als hundert Menschen in dem Lokal auf, wie die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA unter Berufung auf den Polizeisprecher berichtete.
Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sowie mehrere Hubschrauber waren demnach am Unglücksort im Einsatz. Für Angehörige wurde eine Notrufnummer eingerichtet.
Erstmeldung von 7.32 Uhr, zuletzt aktualisiert um 7.49 Uhr.
Titelfoto: MAXIME SCHMID / AFP