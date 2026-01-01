 4.397

Explosion in Schweizer Luxus-Skiort: Mehrere Tote und Verletzte

Bei einer Explosion in einer Bar im Schweizer Luxus-Skiort Crans-Montana im Kanton Wallis sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Crans-Montana (Schweiz) - Bei einer Explosion in einer Bar im Schweizer Luxus-Skiort Crans-Montana im Kanton Wallis sind nach Angaben der Polizei mehrere Menschen ums Leben gekommen.

Der Vorfall ereignete sich in einer Bar in Crans-Montana.
Der Vorfall ereignete sich in einer Bar in Crans-Montana.  © MAXIME SCHMID / AFP

Mehrere weitere Menschen seien bei dem Vorfall verletzt worden, teilte der Sprecher der Kantonspolizei, Gaëtan Lathon, der Nachrichtenagentur AFP am frühen Donnerstagmorgen mit.

Er sprach von einer "Explosion unbekannter Ursache".

Dem Sprecher zufolge ereignete sich die Explosion gegen 01.30 Uhr in der bei Touristen beliebten Bar "Le Constellation", wo die Gäste den Beginn des neuen Jahres feierten.

Baby da, dann klingelt das Telefon: Frau erfährt von Geheimnis ihres Mannes
Aus aller Welt Baby da, dann klingelt das Telefon: Frau erfährt von Geheimnis ihres Mannes

Auf von Schweizer Medien verbreiteten Bildern waren ein brennendes Gebäude und Rettungskräfte zu sehen. Der Einsatz dauerte dem Sprecher zufolge noch an.

Zum Zeitpunkt der Explosion hielten sich mehr als hundert Menschen in dem Lokal auf, wie die Schweizer Nachrichtenagentur Keystone-SDA unter Berufung auf den Polizeisprecher berichtete.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sowie mehrere Hubschrauber waren demnach am Unglücksort im Einsatz. Für Angehörige wurde eine Notrufnummer eingerichtet.

Erstmeldung von 7.32 Uhr, zuletzt aktualisiert um 7.49 Uhr.

Titelfoto: MAXIME SCHMID / AFP

Mehr zum Thema Aus aller Welt: