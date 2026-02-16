Mega-Deal! Pokémon-Karte bringt YouTuber Rekordsumme ein

Los Angeles (USA) - Der YouTuber Logan Paul (30) hat eine seltene Pokémon-Karte für eine Rekordsumme verkauft.

Am Montag wurde die Pikachu-Karte inklusive Diamantkette versteigert. © Bildmontag: Instagram/Screenshot/loganpaul

Wie CNN berichtet, ging die außergewöhnliche Pikachu-Karte im perfekten Erhaltungszustand für rund 16,5 Millionen US-Dollar (13,9 Millionen Euro) am Montag (Ortszeit) bei Goldin Auctions unter den Hammer - inklusive Diamantkette.

Die Auktion dauerte 42 Tage. Zunächst lag der Preis bei 6,882 Millionen US-Dollar. Eine Flut von Last-Minute-Geboten trieb den Gesamtpreis auf 16,492 Millionen US-Dollar.

"Mein Gott, das ist ja Wahnsinn!", rief Paul, nachdem die Auktion mit insgesamt 97 Geboten beendet und Konfetti herabgeregnet war.