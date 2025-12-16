Extrem seltene Pokémon-Karte: Mann lehnt Millionenangebot ab
Singapur - Ein 33-jähriger Mann aus Singapur besitzt eine extrem seltene Pokémon-Karte und lehnte ein Millionenangebot ab.
Wie Asia One berichtet, war Chew Zhan Lun bei der Singapore Card Show am vergangenen Wochenende mit seiner japanischen Pikachu-Illustrator-Promokarte und sorgte dabei für Aufsehen.
Die Karte gilt aufgrund ihrer extremen Seltenheit als eine der begehrtesten Pokémon-Sammelkarten weltweit.
Der 33-jährige Sammler erklärte gegenüber Medienvertretern auf der Veranstaltung, dass er erst in der vergangenen Woche ein Angebot über eine Million US-Dollar (rund 850.300 Euro) für die Karte abgelehnt habe.
Dennoch schloss er einen Verkauf nicht grundsätzlich aus. Er wolle die Karte vorerst behalten, da er an eine weitere Wertsteigerung glaube - bei einem unwiderstehlichen Angebot könne er jedoch schwach werden.
"Ganz ehrlich, so sehr ich diese Karte auch liebe, ich würde sie vielleicht verkaufen, wenn mir jemand ein unwiderstehliches Angebot macht. Man darf ja nicht zu gierig sein", scherzte Chew.
Chew hat bereits mehr als eine Million Dollar in seine Sammlung investiert
In einem Interview mit AsiaOne am Dienstag verriet Chew, dass er die Karte selbst für "rund 600.000 US-Dollar" (rund 510.222 Euro) von einem privaten Sammler erworben habe.
Insgesamt besitzt er nach eigenen Angaben mehr als 300 Pokémon-Karten, deren Einzelwerte zwischen 50 Dollar (rund 42,52 Euro) und über einer Million Dollar (rund 850.300 Euro) liegen. In seine Sammlung habe er zudem mehr als eine Million Dollar investiert.
Laut Sports Illustrated wurden die begehrten Pikachu-Illustrator-Karten in den Jahren 1997 und 1998 an Gewinner eines Comic-Illustrationswettbewerbs in Japan vergeben.
Weltweit existieren vermutlich nur 39 Exemplare. Innerhalb von weniger als zwei Jahren hat sich ihr Marktwert Berichten zufolge bereits verdoppelt.
US-Internetstar stellt Guinness-Weltrekord für teuerste Pokémon-Sammelkarte aus Privatverkauf auf
Pokémon-Karten erzielen immer wieder Rekordpreise.
Der US-Internetstar Logan Paul (30) gab 2022 bekannt, dass er 5,28 Millionen US-Dollar (rund 4,5 Millionen Euro) für eine Pikachu-Illustrator-Karte mit perfekter Zustandsbewertung bezahlt hatte.
Damit stellte er einen Guinness-Weltrekord für die teuerste Pokémon-Sammelkarte aus einem Privatverkauf auf.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/sushiwifcards