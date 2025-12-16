Extrem seltene Pokémon-Karte: Mann lehnt Millionenangebot ab

Singapur - Ein 33-jähriger Mann aus Singapur besitzt eine extrem seltene Pokémon-Karte und lehnte ein Millionenangebot ab.

Die begehrte Pikachu-Illustrator-Karte existiert vermutlich nur 39 Mal auf der Welt. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/sushiwifcards

Wie Asia One berichtet, war Chew Zhan Lun bei der Singapore Card Show am vergangenen Wochenende mit seiner japanischen Pikachu-Illustrator-Promokarte und sorgte dabei für Aufsehen.

Die Karte gilt aufgrund ihrer extremen Seltenheit als eine der begehrtesten Pokémon-Sammelkarten weltweit.

Der 33-jährige Sammler erklärte gegenüber Medienvertretern auf der Veranstaltung, dass er erst in der vergangenen Woche ein Angebot über eine Million US-Dollar (rund 850.300 Euro) für die Karte abgelehnt habe.

Dennoch schloss er einen Verkauf nicht grundsätzlich aus. Er wolle die Karte vorerst behalten, da er an eine weitere Wertsteigerung glaube - bei einem unwiderstehlichen Angebot könne er jedoch schwach werden.

"Ganz ehrlich, so sehr ich diese Karte auch liebe, ich würde sie vielleicht verkaufen, wenn mir jemand ein unwiderstehliches Angebot macht. Man darf ja nicht zu gierig sein", scherzte Chew.