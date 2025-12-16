Freiheitsstatue auf Wish bestellt: Windböen bringen Nachbau zum Einsturz

Guaiba - Heftige Windstöße haben die Freiheitsstatue von ihrem Sockel gerissen. Aber keine Sorge, dem Original in New York geht es gut.

Eine Nachbildung der weltberühmten Freiheitsstatue ist in Brasilien vom Sockel gekippt. © Instagram/@marcelomaranata

Einer offenbar weniger wetterfesten Nachbildung aus Brasilien dafür nicht.

Der rund 20 Meter hohe Nachbau stand bis zum Montagnachmittag noch auf einem Parkplatz in der Stadt Guaiba.

Videoaufnahmen im Netz zeigen, wie die Statue lange Zeit schräg in der Luft hängt, ehe sie kopfüber zu Boden stürzt und zu Bruch geht.

Verantwortlich für den Sturz der billigen Kopie waren laut Angaben des Bürgermeisters, Marcelo Maranata, Windböen mit einer Geschwindigkeit von 80 km/h.