Extrem seltener Fund: Drei Kinder graben einen T-Rex aus!

Es ist eine unglaubliche und einzigartige Entdeckung, welche die drei Kinder gemacht haben.

Als die jungen Brüder Liam (9) und Jessin (12) Fisher, ihr Vater und ihr Cousin Kaiden Madsen (11) im Juli 2022 aufbrachen, dachten sie, sie hätten ein gewöhnliches Fossil eines Entenschnabeldinosauriers entdeckt.

"Ich ging mit meinem Vater auf einen Felsvorsprung und dann entdeckten er und ich die Knochen (...) Wir riefen Jessin und Kaiden und Jessin sagte: Das ist ein Dinosaurier", erzählte Liam der New York Post.

Dass Jessin sofort wusste, dass es sich um ein Dino-Fossil handelte, war kein Wunder, denn der 12-Jährige träumt davon, Paläontologe zu werden. Diese analysieren und interpretieren Überreste und Spuren ausgestorbener Organismen (Fossilien) und ziehen daraus Rückschlüsse auf die Evolution der Lebewesen. Er war schon auf mehreren Expeditionen, um Dinosaurierknochen zu finden, aber bis zu diesem Tag hatte er noch nie Erfolg gehabt

Zuerst schickte der Vater ein Foto an einen Freund der Familie, Dr. Tyler Lyson, stellvertretender Kurator für Wirbeltierpaläontologie am Denver Museum of Nature & Science, um den Fund zu bestätigen.