Fußgänger wird nach Unfall für tot erklärt: Seine Frau trauert, dann meldet sich die Polizei

Kurz zuvor hatte ihn ein bis heute Unbekannter über den Haufen gefahren. Wie 8 News Now berichtete, sei Green nach dem Unfall in besagter Klinik behandelt und nach ein paar Tagen von einem Gerichtsmediziner für tot erklärt worden.

Green wurde nach seinem Unfall am 15. September dieses Jahres mit Hirnblutungen, Blutgerinnseln und Knochenbrüchen ins University Medical Center von Las Vegas gebracht.

Nachdem Green umgefahren wurde, flüchtete der Täter und ließ den verletzten US-Amerikaner allein zurück. (Symbolbild) © Screenshot/Facebook/LVMPD

Acostas Schmerz hielt für einen ganzen Tag an. Solange, bis sich die Polizei erneut bei ihr meldete. Diesmal hatten die Beamten allerdings eine positive Nachricht in petto: Ihr Mann Brandon war doch noch am Leben, der Gerichtsmediziner hatte ihn mit einem anderen Mann verwechselt.

Seitdem fährt Acosta täglich ins Krankenhaus, besucht ihren Brandon und hofft, dass er schnell wieder nach Hause kommen kann. "Im Moment bin ich alleinerziehend", sagte die Amerikanerin. Die beiden gemeinsamen Töchter müssen ohne ihren Vater zurechtkommen.

Die behandelnden Ärzte rechnen damit, dass Green noch mindestens zwei, vielleicht sogar drei Monate in der Klinik bleiben muss.

Esther Acosta fragt sich derweil, wie man als Verantwortlicher nach solch einem schlimmen Vorfall schweigen und mit den Bildern im Kopf ein normales Leben führen kann.

Die Polizei von Las Vegas tappt weiter im Dunkeln, kann weder etwas zum Kennzeichen des Unfallwagens noch zur Täterbeschreibung sagen.