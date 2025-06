Urlaub wird Albtraum: Frau stirbt nach Kontakt mit Welpe

Marokko/Großbritannien - Es sollte ein wunderschöner Urlaub in Marokko werden, doch für eine Britin endete die Reise in einer tödlichen Tragödie . Nun wollen ihre Angehörigen Aufklärungsarbeit leisten.

Für die Britin kam jede Hilfe zu spät. Sie starb qualvoll am Sonntag.

Nach dem tragischen Tod ihrer Mutter Yvonne warnt ihre Tochter Robyn vor der möglichen Gefahr einer Tollwutinfektion. © Facebook/Screenshot/Robyn Thomson

Wie Mirror berichtet, warnt die britische Gesundheitsbehörde nun Reisende eindringlich und rät dazu, in Ländern mit Tollwut jeglichen Kontakt zu Tieren zu vermeiden oder sofort ärztlichen Rat einzuholen.

Ein kleiner Kratzer oder Biss kann lebensgefährlich sein, weil die Krankheit fast immer tödlich endet, sobald erste Symptome auftreten. Nur eine sofortige Behandlung direkt nach dem Kontakt kann das Virus noch aufhalten.

Die Inkubationszeit beträgt dabei in der Regel zwischen drei und zwölf Wochen. In manchen Fällen kann sie aber auch deutlich kürzer oder länger sein. Entscheidend ist oft, wo genau das Virus in den Körper gelangt.

Yvonnes Tochter Robyn machte den Tod ihrer Mutter auf Facebook öffentlich und will jetzt andere auf die mögliche Gefahr aufmerksam machen: "Wir hätten nie gedacht, dass so etwas einem geliebten Menschen passieren könnte. Bitte nehmen Sie Tierbisse ernst, lassen Sie Ihre Haustiere impfen und klären Sie Ihr Umfeld auf."