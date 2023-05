Ferienwohnung gefällt doch nicht: Touristen-Paar greift aus Rache zu drastischen Mitteln

Seoul (Südkorea) - Weil ihr AirBnB -Gastgeber die Reservierung nicht stornieren wollte, griff ein chinesisches Paar zu drastischen Mitteln. Tagelang drehten sie in einer Ferienwohnung den Wasserhahn auf, ließen das Licht an und sorgten für eine immense Gasrechnung. Die beiden haben inzwischen das Land verlassen - der Gastgeber bleibt wohl auf dem Schaden sitzen.

Weil es nicht rechtzeitig stornierte, nahm ein Touristen-Paar große Mühen auf sich, um sich am Gastgeber zu rächen. (Symbolbild) © kitzcorner/123rf

Zwei Touristen aus China wollten 25 Tage in Südkorea bleiben, buchten für den Zeitraum eine Ferienwohnung in der Hauptstadt Seoul. Dort angekommen, stellte das Duo zur großen Verblüffung allerdings fest, dass die äußerst günstige Unterkunft keineswegs zentrumsnah ist, sondern sich am Stadtrand befindet.

Das hatten sich die beiden offenbar ganz anders vorgestellt, berichtete die Zeitung "South China Morning Post" (SCMP) aus Hongkong. Sie wollten das Quartier, das über das Portal AirBnB gebucht wurde, kurzerhand stornieren. Nicht möglich, da schon bezahlt und eingecheckt, meinte der Gastgeber und verwies auf die AGB der Buchungsplattform.

Dem Anschein nach akzeptierten die beiden das, fragten aber extra nach, ob die Unterkunft denn mit Überwachungskameras im Inneren ausgestattet sei. Das sei nicht der Fall, versicherte der Ferienwohnung-Anbieter.

Daraufhin schritten die Chinesen zur Tat.