Flammen-Hölle im karibischen Urlaubsparadies: Eine Frau gestorben, 1700 Menschen evakuiert!

Dominikanische Republik - Am Freitag geriet ein Feuer in einem Strandresort in der Dominikanischen Republik außer Kontrolle und löste einen Großbrand aus. Eine Frau verlor dabei ihr Leben, rund 1700 Gäste und Mitarbeiter mussten evakuiert werden.

Stundenlang kämpfte die Feuerwehr gegen die Flammen. (Symbolbild) © 123RF/tsuguliev

Das Feuer breitete sich im "Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel" innerhalb kürzester Zeit aus und ließ dichte, schwarze Rauchschwaden über der karibischen Küste aufsteigen.

Nach Informationen der BBC kam bei dem Brand die 46-jährige italienische Staatsbürgerin Francesca Valentino ums Leben.

Medienberichten zufolge könnte eine Rauchgasvergiftung die Todesursache gewesen sein.

Drei Personen mussten zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, sechs weitere wurden direkt vor Ort versorgt.

Welche Nationalitäten die betroffenen Urlauber hatten, ist bislang nicht vollständig bekannt.

Berichten zufolge befanden sich unter den Gästen unter anderem Touristen aus Italien, Frankreich und Argentinien. Ob auch Deutsche betroffen sind, ist derzeit unklar.