Chirurg soll 299 Kinder unter Narkose missbraucht haben

Rennes (Frankreich) - Gut zwei Monate nach der Verurteilung von knapp 50 Vergewaltigern in dem aufsehenerregenden Prozess von Avignon beginnt in Frankreich am Montag (24. Februar) ein Verfahren gegen einen der mutmaßlich schlimmsten Kinderschänder des Landes: Der 74 Jahre alte, frühere Chirurg Joël Le Scouarnec - der bereits wegen anderer Fälle von Kindesmissbrauch inhaftiert ist - steht im Verdacht, 299 seiner Patienten sexuell missbraucht zu haben. Seine Opfer waren im Schnitt elf Jahre alt.