01.02.2025 17:41 1.639 Drei Tote und mehrere Verletzte: Feuer-Drama in Pflegeheim!

Ersten Ermittlungen zufolge bricht das Feuer in der Wäschekammer aus. Zum Zeitpunkt des Unglücks befinden sich 75 Bewohner in dem Heim in der Nähe von Paris.

Von Sabine Glaubitz Bouffémont (Frankreich) - Bei einem Brand in einem Pflegeheim in der Nähe von Paris sind drei Menschen ums Leben gekommen und mehrere verletzt worden. Sie kamen wegen Verdachts auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Präsidentin des Département Val d'Oise, Marie-Christine Cavecchi (4.v.r.), besuchte am heutigen Samstag den Unglücksort. © Fotomontage: X/valdoise Wie französische Medien berichteten, wurden alle Opfer des Brandes und Bewohner des Pflegeheims in Bouffémont, rund 25 Kilometer nördlich von Paris, evakuiert. Laut Informationen des Fernsehsenders "BFMTV" brach der Brand ersten Ermittlungen zufolge am heutigen frühen Samstagmorgen in der Wäscheküche im dritten Stock aus. Circa 100 Feuerwehrleute waren vor Ort und kämpften gegen die Flammen. (Archivfoto) © Christophe Ena/AP/dpa Zum Zeitpunkt des Feuers sollen sich 75 Bewohner in der Einrichtung befunden haben. Die Ursache war zunächst ungeklärt. Etwa Hundert Feuerwehrleute wurden mobilisiert, um den Brand zu löschen.

