Erster Fall in Europa: Mann in Frankreich mit Ebola-Virus infiziert

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Das französische Gesundheitsministerium hat den ersten Fall einer Ebolavirus-Erkrankung auf französsichem Festland bestätigt. Der Erkrankte ist selbst Arzt.

Von Nick-Fabrice Vetter

Paris (Frankreich) - Zurzeit überrollt eine Ebola-Welle die Demokratische Republik Kongo. Trotz dessen verkehren weiterhin Flugzeuge zwischen dem zentralafrikanischen Land und Europa. An Bord des Fluges AF736 saß ein Mann, der ebenso wie alle anderen Passagiere in die französische Hauptstadt reisen wollte - ein Ebola-Infizierter.

Als der Mann das Flugzeug betrat, hatte er kaum Symptome. (Archivbild)
Als der Mann das Flugzeug betrat, hatte er kaum Symptome. (Archivbild)  © picture alliance / dpa

In einer Pressemitteilung des französischen Gesundheitsministeriums, die der Zeitung "Le Monde" vorliegt, wurde der erste Fall einer Ebola-Virus-Erkrankung auf französischem Festland offiziell bestätigt.

Eine Nichtregierungsorganisation, die sich für den Kampf gegen das Virus in Afrika einsetzt, bestätigte kurz darauf, dass es sich bei dem Infizierten um einen ihrer Ärzte handelt, der in der Demokratischen Republik Kongo gearbeitet hat. Der Mann befinde sich derzeit in einer Spezialklinik und wird dort behandelt. Sein Zustand wird als "stabil" beschrieben.

Der Arzt soll am vergangenen Montag in Kinshasa "nahezu symptomfrei" in die Maschine gestiegen sein. Da sich während des Fluges sein Gesundheitszustand verschlechterte, wurde er kurz nach der Landung in Paris vom medizinischen Personal abgeholt.

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Nachdem bekannt wurde, dass sich der Mann mit dem tödlichen Virus infiziert hatte, übermittelte Air France der Gesundheitsbehörde die Passagierliste eben jenes Fluges, in dem der Kranke saß.

Das Ministerium identifizierte fünf Personen, die als potenzielle Kontaktfälle gelten - diese wurden bereits isoliert und müssen unter strenger Überwachung drei Wochen in häusliche Quarantäne.

Das Virus gilt als extrem ansteckend. Aus diesem Grund müssen selbst die Beerdigungen unter strengen Vorsichtsmaßnahmen stattfinden, um die Verbreitung der Krankheit weiter auszubremsen.
Das Virus gilt als extrem ansteckend. Aus diesem Grund müssen selbst die Beerdigungen unter strengen Vorsichtsmaßnahmen stattfinden, um die Verbreitung der Krankheit weiter auszubremsen.  © Moses Sawasawa/AP/dpa

Ebola-Virus noch keine Gefahr für Menschen in Europa

Die neue Bundibugyo-Variante des Ebola-Virus hat eine Sterblichkeitsrate von rund 25 Prozent. (Archivbild)
Die neue Bundibugyo-Variante des Ebola-Virus hat eine Sterblichkeitsrate von rund 25 Prozent. (Archivbild)  © Frederick Murphy/CDC/AP/dpa

Bisher gehen Gesundheits-Experten nicht davon aus, dass Menschen in Europa eine Ausbreitung des Virus auf dem Kontinent befürchten müssen. "Ich halte eine Überreaktion weder für gerechtfertigt noch für notwendig. Es besteht kein Grund zur Panik", versichert der WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus (61).

Jedoch gilt der Ebola-Ausbruch in der DR Kongo als äußerst besorgniserregend. Das Virus breite sich demnach trotz verstärkter Maßnahmen immer schneller aus, wobei viele Fälle gar nicht bekannt sein sollen.

Bisher gibt es noch keinen Impfstoff, der für die Bekämpfung des Bundibugyo-Stammes des Ebola-Virus genutzt werden kann.

Titelfoto: Fotomontage: picture alliance / dpa,Frederick Murphy/CDC/AP/dpa

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