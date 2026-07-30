Feuer-Hölle in Frankreich: "Kiwi" flieht, jetzt bangt auch dieses Promi-Paar

Brignoles/Bassin DÀrchahon - "Ich weine, während ich das schreibe." Mit diesen Worten beschreibt Andrea Kiewel (61) die wohl dramatischsten Stunden ihres Urlaubs. Die "Fernsehgarten"-Moderatorin ist in Südfrankreich mitten in das verheerende Waldbrand-Inferno geraten und musste sich vor den Flammen in Sicherheit bringen. In der "SuperIllu" schildert sie Szenen, die sie bis heute nicht loslassen: "Ich habe so etwas noch nie erlebt. Es ist die Hölle."

Andrea Kiewel (61) hat beim Waldbrand-Inferno dramatische Stunden erlebt. (Archivfoto) © IMAGO/BOBO

Kiewel ist längst nicht die Einzige.

Die Brände haben sich in den vergangenen Tagen über weite Teile Südwesteuropas ausgebreitet. Mehr als 300.000 Menschen mussten in Frankreich und Spanien ihre Häuser verlassen, allein in der Region um Brignoles wurden Tausende in Sicherheit gebracht.

Das größte Feuer in Frankreich erreicht inzwischen eine Fläche von rund viermal der Größe von Paris.

Von der Katastrophe bleibt selbst Hollywood nicht verschont. George Clooney (65), Ehefrau Amal (48) und ihre neunjährigen Zwillinge Alexander und Ella mussten ihr Landgut im südfranzösischen Brignoles verlassen.

Für die Familie ist das Anwesen weit mehr als ein Ferienhaus: Hier haben sich die Clooneys bewusst ein Leben fernab des Hollywood-Rummels aufgebaut, um ihren Kindern ein möglichst normales Aufwachsen zu ermöglichen.