Kurioser Todesfall: Jäger erschießt anderen Jäger!

Gondreville (Frankreich) - Ein Schuss löste sich versehentlich, jetzt ist ein 72-Jähriger tot. Ein Jagdunfall am Sonntagvormittag kostete einem Jäger des Jagdvereins von Gondreville ( Frankreich ) das Leben.

Im Osten Frankreichs erschoss ein Jäger (57) einen Kameraden (72) bei der Jagd. (Symbolbild) © 123RF/scharfsinn86

Laut einem Bericht der französischen Tageszeitung L'Est Républicain schoss ein 57-jähriger Jagd-Kamerad gegen 11 Uhr auf dem Gemeindeweg von Francallet nahe Gondreville unbeabsichtigt auf den Mann.

Der 72-Jährige verstarb bereits am Unfallort, noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte. Für weitere Ermittlungen wurde der Leichnam des Opfers in das gerichtsmedizinische Institut des Krankenhauses Nancy-Brabois gebracht. Ermittler versuchten per Drohne die Umstände der Tragödie aufzuklären.

Am heutigen Montagmorgen erklärte der Staatsanwalt François Capin-Dulhoste gegenüber der Zeitung, dass der 57-jährige Schütze "im Rahmen einer Untersuchung wegen fahrlässiger Tötung [...] in Polizeigewahrsam genommen wurde".